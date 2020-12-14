تعرف علي فرص العمل بمياه الدقهلية وشروط الإلتحاق بها



أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة ( الهندسة المدنية - التشييد والبناء )، أن يكون المتقدم من المقيمين بمركز ومدينة المنصورة وبمركز ومدينة المنزلة وفقًا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

أن يكون للمتقدم خبرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.



واوضحت مياه الدقهلية الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات بأن يكون المتقدم من الذكور فقط، ألا يزيد السن في 1 1 2021 عن (30 عامًا)، أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.



ومن بين الشروط أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة المهندسين.



أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة، اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.



واشارت الشركة الي أنه سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة، ويتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة ( www.dkwasc.com.eg ).



واعلنت عن ان مواعيد التقدم لوظيفة مهندس ثالث تخصص ( ميكانيكا - كهرباء ) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 14 12 2020 حتى يوم الخميس الموافق 17 12 2020 فقط.



ومواعيد التقدم لوظيفة مهندس مدني من يوم الإثنين الموافق 14 12 2020 الساعة 9 صباحًا حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 12 2020 الساعة 9 صباحًا فقط.



ولن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.، ويلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها



وسيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.







أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا ثالث، كهرباء ثالث، مدني ثالث.واوضحت مياه الدقهلية شروط الإلتحاق بالوظيفة وذلك طبقا للشروط وهي أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة (ميكانيكا قوى - ميكاترونيك)أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقًا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.ووظيفة مهندس كهرباء ثالث وذلك طبقا للشروط بأن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة ( كهرباء قوى - كهرباء تحكم ) وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقًا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.وشغل وظيفة مهندس مدني ثالث، وذلك طبقا للشروط الآتية: