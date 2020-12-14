جازيل يطالب الكاف بعدم مواجهة الزمالك في تشاد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أفريقية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تلقى خطابا من مسئولي جازيل بطل تشاد الذي يستعد لمواجهة نظيره الزمالك في دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا يفيد بعدم قدرته على استضافة مباراة الذهاب في تشاد.

وأفادت شبكة Africans got Football المتخصصة في تغطية أخبار كرة القدم الأفريقية بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس إقامة مباراة الزمالك وجازيل التشادي من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والعودة.

وأوضحت الشبكة الأفريقية أن نادي جازيل التشادي أخطر لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأن لديه أزمة مالية تجعله غير قادر على استضافة الزمالك في تشاد في إطار دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا وهو ما يجعل إقامة المباراة في تشاد أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للفريق.

وأكدت الشبكة الأفريقية أن الكاف يناقش اقتراحين، أولهما إقامة المباراتين في مصر والاقتراح ثاني هو إقامة مباراة واحدة بين الفريقين في مصر.

وأشارت الشبكة الأفريقية إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه لإقامة مباراة واحدة بدلا من إقامة مباراتي الذهاب والعودة وهو الأقرب للتنفيذ على أن يتأهل الفريق الفائز بهذه المباراة إلى دور المجموعات ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن قرار الكاف خلال الأيام المقبلة.

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