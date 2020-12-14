بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.14%

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.14% رابحاً 12.44 نقطة ليصل إلى مستوى 8656.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.18% رابحاً 36.90 نقطة ليصل إلى مستوى 20273.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.05%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.46%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%، ثم قطاعي المواد الأساسية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.93%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.