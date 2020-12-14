مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.41% بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحاً 10.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2557.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.6 مليون سهم محققة ما قيمته 130.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2123 صفقة لعدد 31 سهماً.


وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.77%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.
 
وقفز 14 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 11.80%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.83%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 2.02%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.4 مليون ورقة بقيمة 24.8 مليون درهم.

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