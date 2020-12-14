مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.41% بمستهل تعاملات اليوم

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحاً 10.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2557.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.6 مليون سهم محققة ما قيمته 130.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2123 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.77%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.