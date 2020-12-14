رئيس جهاز "النوبارية الجديدة" يتابع أعمال إعادة الشيء إلى أصله بالحي السكنى الثانى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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مجدى يوسف: تشغيل خط أتوبيس خارجى من مدينة النوبارية الجديدة إلى مدينة دمنهور تيسيراً على المواطنين

تفقد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو  إدارات التشغيل والصيانة ورؤساء الأحياء بالجهاز، أعمال إعادة الشيء لأصله بالحي السكنى الثاني، والتى تشمل صيانة المسطحات الخضراء وترميم الاسفلت ورفع كفاءة بلاعات المطر وطلاء أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، كما استمع لبعض اقتراحات وشكاوى المواطنين  بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز "النوبارية الجديدة"، على تكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المخطط من رصف ومرافق وكهرباء ومسطحات خضراء بشارع محمود سامى البارودي، مشيراً إلى أن العمل متواصل  ليل نهار، تمهيداً لاستكمال باقي الأعمال على مستوى القطاعات بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية، مشيراً إلى أنه تم البدء فى تشغيل خط أتوبيس غرب ووسط الدلتا من مدينة النوبارية الجديدة إلى مدينة دمنهور، تيسيراً على سكان المدينة والطلاب، وجارٍ  تطوير ورفع كفاءة محطة الاتوبيس بالمدينة التى تم  تنفيذها منذ أكثر من 20 عاماً.

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