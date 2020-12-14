ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.21% بمستهل التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 3.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1496.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 894.4 ألف سهم بقيمة 141.6 ألف دينار بحريني.





وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.88% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.30%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.08%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%.