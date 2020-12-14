ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.21% بمستهل التعاملات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 3.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1496.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 894.4 ألف سهم بقيمة 141.6 ألف دينار بحريني.

 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.88% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.30%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.08%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، وهبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.17%.
 

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