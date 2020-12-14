تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تباين بأداء المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 3.010 نقطة ليصل إلى مستوى 5575.85 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 4.350 نقطة ليصل إلى مستوى 6097.50 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% رابحاً 19.290 نقطة ليصل إلى مستوى 4548.84 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحاً 5.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4651.92 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 143.6 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6212 صفق.


وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع الخدمات المالية 0.62%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.35%.
 
وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 56%، يليه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.56% يليه سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.41%.

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