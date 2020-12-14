"رياح وأتربة وغيوم".. بيان تفصيلي بحالة الطقس في الدول العربية اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020

ننشر لكم بيانا تفصيليا بحالة الطقس في الدول العربية اليوم الإثنين الموافق 14/12/2020، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تفاصيل حالة الطقس في الدول العربية حيث تشهد بعض الدول رياح وأتربة وغيوم وإليكم البيان التالي:





حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين 14 ديسمبر

- تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

- الرياح تكون جنوبيه غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة.

- ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.





حالة الطقس في البحرين اليوم الإثنين 14 ديسمبر طقس اليوم في البحرين يكون معتدل مع بعض السحب، ولكنه رطب ليلا، والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار وأمواج البحر، من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.





حالة الطقس في الإمارات اليوم الإثنين 14 ديسمبر

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تبين أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، بينما يكون الطقس رطبا ليلاً، أما الرياح فتكون من شمالية شرقية لشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 الثاني عند 01:53، والجزر الأول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.





حالة الطقس في الكويت اليوم الإثنين 14 ديسمبر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، أن الطقس بارد ليلا مائل ومتقلب والرياح تصل سرعتها من سرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .





حالة الطقس في عمان اليوم الإثنين 14 ديسمبر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم في عمان معتدل ويوجد سحب متفرقة،وعن الرياح فتهب على سواحل بحر عمان وتكون من معتدلة إلى نشطة.





ويصل متوسط الموج على سواحل بحر العرب أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة.







