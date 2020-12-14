البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول

إفتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع ترقب السوق الإعلان عن تخفيض الغاز وكذلك الطروحات.





وربح رأس المالي السوقي في تلك الأثناء نحو 3.2 مليار جنيه ليصل عند 654.8 مليار جنيه

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11031 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3078 نقطة.







