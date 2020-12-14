البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إفتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع ترقب السوق الإعلان عن تخفيض الغاز وكذلك الطروحات.

وربح رأس المالي السوقي في تلك الأثناء نحو 3.2 مليار جنيه ليصل عند 654.8 مليار جنيه
 
وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11031 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3078 نقطة.


وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس الأحد على صعود جماعى  للمؤشرات ، لينهى الرئيسي على ارتفاع بنسبة 0.15% عند 11003 نفطة بمشتريات المؤسسات العربية على أسهم قيادية منتقاه ، فيما أنهى السبعينى على ارتفاع بنسبة  0.85% عند 2111 نقطة بالرغم من مبيعات الافراد بكافة فئاتهم فيما اتجهت بعض الصناديق للتعامل على أسهم السبعينى الخبرية لتحقيق أرباح سريعة للاستفادة من تذبذب اسعارها ، مع تبديل الأدوار فيما بينها بين الشراء و جنى الارباح ، و الذى جاء بقيم تداول 1.156 مليار جنيه بحجم تداول 515 مليون سهم من خلال 40045 ,صفقة ، لترتفع 74 ورقة مالية و تنخفض 70 ورقة فيما ظلت على ثبات 40 ورقة دون تغيير .. هذا و قد اتجهت المؤسسات للشراء من قبل العرب فيما اتجه الافراد للبيع بفارق بسيط ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.446 مليار جنيه مسجلا 651.6785 مليار جنيه.

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