التعليم العالي: خصصنا أقسام عزل بـ 16 مستشفى جامعي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات الوزارة لأى زيادات في إصابات فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أنه تم التعامل مع الموجة الأولى من خلال دخول 31 مستشفى جامعي في سياق مستشفيات العزل لاستقبال المصابين بالفيروس.


وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم العالي بعد الخبرة التي تم اكتسابها في التعامل مع فيروس كورونا أصبح لديها تصورا أكثر وضوحا في التعامل مع الفيروس، وذلك من خلال مفهوم أقسام العزل داخل المستشفى وليس مستشفيات عزل كاملة.

وذكر أن نسب إشغال مرضى كورونا في المستشفيات الجامعية آمنة وأقل من عدد الأسرة حتى هذه اللحظة.

وأوضح أنه تم تفعيل العمل في 16 مستشفى في الوقت الراهن لتطبيق مفهوم أقسام العزل من خلال تخصيص مسارات لمرضى كورونا في المستشفى بعيدا عن المسارات الخاصة بالمرضى المترددين على المستشفى، مشيرًا إلى استعداد المستشفيات الجامعية للتحول في أي لحظة إلى أقسام للعزل.

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يومين

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعة و 25 دقيقة

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ أقل من ساعة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

10:30 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان