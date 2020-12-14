التعليم العالي: خصصنا أقسام عزل بـ 16 مستشفى جامعي







وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم العالي بعد الخبرة التي تم اكتسابها في التعامل مع فيروس كورونا أصبح لديها تصورا أكثر وضوحا في التعامل مع الفيروس، وذلك من خلال مفهوم أقسام العزل داخل المستشفى وليس مستشفيات عزل كاملة.



وذكر أن نسب إشغال مرضى كورونا في المستشفيات الجامعية آمنة وأقل من عدد الأسرة حتى هذه اللحظة.



وأوضح أنه تم تفعيل العمل في 16 مستشفى في الوقت الراهن لتطبيق مفهوم أقسام العزل من خلال تخصيص مسارات لمرضى كورونا في المستشفى بعيدا عن المسارات الخاصة بالمرضى المترددين على المستشفى، مشيرًا إلى استعداد المستشفيات الجامعية للتحول في أي لحظة إلى أقسام للعزل.



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات الوزارة لأى زيادات في إصابات فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أنه تم التعامل مع الموجة الأولى من خلال دخول 31 مستشفى جامعي في سياق مستشفيات العزل لاستقبال المصابين بالفيروس.