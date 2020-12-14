أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
حقق نادي برشلونة فوزًا مهمًا على نظيره ليفانتي، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


سجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة، في الدقيقة 76 من الشوط الثاني.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 17، يحتل بها المركز الثامن، بينما ظل ليفانتي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.


وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

ريال سوسيداد.. 26 نقطة.
أتلتيكو مدريد .. 26 نقطة.
ريال مدريد.. 23 نقطة.
فياريال.. 22 نقطة.
إشبيلية.. 19 نقطة.
قادش.. 18 نقطة.
غرناطة.. 18 نقطة.
برشلونة.. 17 نقطة.
ريال بيتيس.. 16 نقطة.
إيبار.. 15 نقطة.
فالنسيا.. 14 نقطة.
أتلتيك بلباو.. 14 نقطة.
إلتشي.. 14 نقطة.
ألافيس.. 14 نقطة.
خيتافي.. 13 نقطة.
بلد الوليد.. 13 نقطة.
سيلتا فيجو.. 13 نقطة.
ليفانتي.. 11 نقطة.
هويسكا.. 11 نقطة.
أوساسونا.. 11 نقطة.

أخبار تهمك

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعة و 24 دقيقة

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يومين

أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

10:30 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان