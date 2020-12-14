أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة فوزًا مهمًا على نظيره ليفانتي، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









سجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة، ف ي الدقيقة 76 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 17، يحتل بها المركز الثامن، بينما ظل ليفانتي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.









وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:





ريال سوسيداد.. 26 نقطة.

أتلتيكو مدريد .. 26 نقطة.

ريال مدريد.. 23 نقطة.

فياريال.. 22 نقطة.

إشبيلية.. 19 نقطة.

قادش.. 18 نقطة.

غرناطة.. 18 نقطة.

برشلونة.. 17 نقطة.

ريال بيتيس.. 16 نقطة.

إيبار.. 15 نقطة.

فالنسيا.. 14 نقطة.

أتلتيك بلباو.. 14 نقطة.

إلتشي.. 14 نقطة.

ألافيس.. 14 نقطة.

خيتافي.. 13 نقطة.

بلد الوليد.. 13 نقطة.

سيلتا فيجو.. 13 نقطة.

ليفانتي.. 11 نقطة.

هويسكا.. 11 نقطة.

أوساسونا.. 11 نقطة.