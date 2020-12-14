فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـمليون و151 ألف و284 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر من العام الماضى وحتى مساء أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص 1901 طفل غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

وكشف أنه تم تحويل 73 ألف و739 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أنه تم تحويل 7 آلاف و256 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرة "100 مليون صحة".
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع
فحص مليون و151 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع

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