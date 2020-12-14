فادي حداد لـ "الفجر الفني": صورنا فيلم Meheret في مناطق صعبة وهذه مشاريعي المقبلة

Advertisements







أعرب المخرج اللبناني فادي حداد، عن سعادته بالعمل مع فريق عمل فيلم Meheret، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.



وقال فادي حداد في تصريح خاص للفجر الفني، إن فيلم meheret، يعرض المشاكل التي تعاني منها عاملات المنازل المهاجرات في لبنان وذلك بسبب نظام الكفالة وغياب الحماية القانونية.



وأضاف: الفيلم يسلط الضوء على الظروف الغير انسانية التي تعيش فيها العاملات والظلم الذي يلحق بهن من قبل كفلائهم ومكاتب استقدام العاملات دون اي قدرة لهن على المحاسبة او فسخ عقد العمل وتغيير الكفيل، وتدور احداث الفيلم بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان وتفشي فيروس كورونا وتبرز مآسي العاملات في تلك المرحلة وصولا الى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس المنصرم.



وكشف حداد عن الأزمات التي واجهت طاقم العمل خلال التصوير، وأكد أن أزمة فيروس كورونا كانت من أهم الأزمات التي واجهت العمل، "لاتوجد أزمات سوى الكورونا، حيث كان من الضروري أن يخضع كل فريق العمل للفحص ومن بينهم النجوم الأجانب، ناهيك عن أن هذا الفيلم نوعيته صعبة للغاية وقمنا بالتصوير في مناطق كبيرة وبها عقبات، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فور عرضه في السادس عشر من الشهر الجاري.



وأما عن تحضيراته المقبلة، أوضح أنه يحضر لعدة مشاريع مقبلة مع عدد من النجوم ومنهم وائل جسار وروان عليان وشيما المغربي وهيثم سعيد من مصر، كما يتعاون مع الكاتبة كلوديا مارشيليان خلال فيلم سينمائي جديد ولديه مسلسل من 8 حلقات.



يذكر أن فيلم Meheret من انتاج منظمة كفى عنف واستغلال ومن اخراج فادي حداد وكتابة كلوديا مرشيليان، وبطولة كارين رزق الله.