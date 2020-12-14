هنا شيحة تبدأ تصوير "النهاردة يوم جميل"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تقوم الفنانة هنا شيحة حاليًا بتصوير دورها في فيلم "النهاردة يوم جميل"، وتقدم خلال الأحداث دور إمرأة حامل تتعرض للإغتصاب من قبل زوجها، وهذه القضية لا يعتبرها القانون قضية اغتصاب لان المغتصب يكون الزوج.

فيلم "النهاردة يوم جميل" بطولة زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي، دينا السقا، مهندس الديكور محمد المعتصم ومدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

و الفيلم كان يحمل في البداية اسم "سوء الرجالة" لكن تم تغييره ليصبح "النهاردة يوم جميل"، وهو مأخوذ عن المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، فالفيلم منصف للرجل والمرأة معًا، دون الانحياز لأى طرف منهما، ولكن في إطار مشوق.



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