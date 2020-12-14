دكتور خالد صلاح يكتب: لقاح أم وعي....





لقاح أم وعي.





هاتان الكلمتان أكثر ما يشغل بال العالم جميعاً في جميع أنحائه سواء كانت دول متقدمة أو نامية.





وأصبح السؤال الذي يشغل جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومفاتيح البحث هو هل نأخذ اللقاح أم لا....؟

وفي واقع الأمر الإجابة على هذا التساؤل والتفرقة بين كلمتين اللقاح والوعي يحتاج منا أن نعرف كثير من الأمور:





أولها معرفة أن اللقاح هو مادة جرثومية مختلفة التأثير يتم وضعها في جسم الانسان أو الحيوان لاكسابه المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض.





والوعي هو الحالة العقلية التي يكون فيها عقل الانسان مدركاً وله القدرة على التواصل بسهولة وبشكل مباشر مع نفسه ومع الأشخاص المحيطين به وذلك باستخدام الحواس الخمس التي يملكها.





ومن خلال التعريفين السابقين للوعي واللقاح يتضح لنا أن ليس هناك اختلاف بين اللقاح والوعي وليس المعنيان محل اختيار بأن نأخذ واحد ونترك الآخر؛ وإنما المعنيان مكملان لبعضهما البعض فاللقاح وخاصة لقاح كورونا ضروري في هذه الفترة العصيبة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا والخوف والترقب من آثار الموجة الأولى وقدوم الثانية والثالثة وهجس الأعداد تزيد أوتنقص, ومن ثم أصبح من الضروري أن يتم أخذ اللقاح وكان من باب أولى أن ينشغل البعض بسؤال أهم هو ما اللقاح المناسب والأكثر فاعلية بدلاً من أن يشغلنا البعض في أن نأخذ اللقاح أم لا, وضرورة أخذ اللقاح ليس مبعثه عاطفة أو كلام ليس له أصل من الحقيقة.





وإنما أخذ اللقاح ضروري أخذه لعدة شواهد وهي أن اللقاحات التي خرجت للنور خضعت لكثير من البحث والتقصي والتجربة وأن عامل الوقت الذي ينادي به البعض بأن التخوف من اللقاح لسلامته يجب أن يظل ثلاث سنوات تجربة!!!!!!!





وهذا غير ملزم ولا قاعدة علمية لأن الحاجة الملحة للقاح والجهود المالية والزمنية التي تم بذلها في اخراج اللقاحات التي تم اعتمادها قد قضت على هذا السبب.





والأمر الآخر الذي يجعلنا أن لا نتخوف من اللقاح هو أن الذي توصل للقاح دول متقدمة تحرص على العلم والبحث العلمي ولديها من الإمكانات البشرية والمادية ما يجعلها تتوصل للقاح في شهر وليس ستة أشهر.





والأمر الهام الذي يجعلنا لا نتخوف من اللقاح أن هذه الدول التي اجازت اللقاح وبدأت في إعطائه لمواطنيها أنهم حريصين على مواطنيهم لدرجة حرص الأم على ابنها ومكتوب في جواز سفر مواطنيها أن الأسلحة البرية والبحرية والجوية تتحرك لنصرة صاحب هذا الجواز!!!!!!!.





والشئ الآخر أن بعض شركات الأدوية لها مؤسساتها واعلامها الخاص بها والتي تدافع عنها وعن مصالحها بتمجيد منتجاتها والحط والتقليل من منتجات الآخرين.





والذي يهمنا وخاصة في مجتمعاتنا أننا أكثر احتياجاً لاخذ اللقاح بسبب تفريط وتهاون الكثير منا في الإجراءات الاحترازية.





كل هذه الأسباب تجعلنا نطمئن إلى اللقاح ولكن يجب أن نتحرى أكثر اللقاحات أماناً وأن نتفق من حيث المبدأ في ضرورة اللقاح وأن نتحرى الأفضل من حيث الأمان والفاعلية.





وضرورة أن نشفع ضرورة اللقاح بأن نتبعه قبل أو بعد بالوعي والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولا نتهاون في الحيطة والحذر من انتشار فيروس كورونا.





لأن اللقاح والوعي متكاملان ومترابطان.