الأرصاد: طقس اليوم متقلب وأمطار غزيرة على هذه المناطق

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 14/12/2020، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس غير مستقر، حيث تشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "مطروح - السلوم"، وتكون الأ مطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم".





وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة "دمياط - بورسعيد - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - طابا - نويبع".





وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية





وعن حالة الطقس ليلاً فهو بارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.



