الأرصاد: طقس اليوم متقلب وأمطار غزيرة على هذه المناطق

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 14/12/2020، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس غير مستقر، حيث تشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "مطروح - السلوم"، وتكون الأمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم".

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة "دمياط - بورسعيد - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - طابا - نويبع".

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وعن حالة الطقس ليلاً فهو بارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ أقل من ساعة

توخيل يعذب كيليان مبابي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

سر رفض كهربا "عرض الملايين" من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ أقل من ساعة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

10:01 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان