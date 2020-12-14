مواطنون ضد الغلاء: الصوب الزراعية ساهمت في تحقيق اكتفاء ذاتي بمصر (فيديو)

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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه لم يحدث غلاء أسعار أو نقص سلع في ظل جائحة كورونا لعدة أسباب أبرزها اتخاذ الحكومة إجراءات استباقية.



وأوضح العسقلاني خلال استضافته مع الإعلامية رشاد مجدي مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن الدولة اتخذت إجراءات أحدثت اكتفاء ذاتي أبرزها الصوب الزراعية التي مكنت المواطنين من الحصول السلع الزارعية بأسعار منخفضة وتوافرها بشكل كبيرة رغم الجائحة.



وأشار إلى أن الجمعية فعلت عدة مبادرات لمحاربة الغلاء من خلال ما يسمى بـ "التاجر المرجح"، الذي يقبل بأقل ربحية ممكنة، مستشهدا بـ "الجزار التعاوني" ومبادرة "الكباب للجميع" التي تهدف لإتاحة الكباب لكل المواطنين الفقراء.

