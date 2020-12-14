أسهم شركات الإلعاب تقود البورصة اليابانية نحو الارتفاعات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
رويترز
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة يوم الاثنين إذ أدى التقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19 عالميا إلى مزيد من الإقبال على المخاطرة، بينما أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تحسن معنويات الشركات في ديسمبر كانون الأول بأسرع وتيرة في نحو عقدين.

 

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة إلى 26732.44 نقطة، منتعشا من أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 1790.52 نقطة، أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

 

وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين على ارتفاع ما عدا ستة، وكان من أبرز القطاعات الرابحة أسهم شركات الشحن والآلات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

 

واقتدت السوق بمكاسب التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية وسط آمال بتعافي اقتصادي عالمي سريع مع تقدم لقاحات كوفيد-19 ونقل أول شحنة من اللقاح داخل الولايات المتحدة.

 

وقدم مسح تانكان لبنك اليابان دعما للمعنويات في السوق، إذ تحسنت الثقة بين أكبر المصنعين للربع الثاني على التوالي إلى -10 في الشهر الجاري من -27 في سبتمبر أيلول.

 

وزاد سهم تويوتا موتور نحو 1.7 بالمئة ليسجل أعلى مستوى منذ مطلع فبراير شباط، مدعوما بإطلاق سيارة مطورة تعمل بخلية الوقود الهيدروجيني ومبيعات سيارات قوية بالصين في نوفمبر.

 

وارتفع سهم نينتندو 3.13 بالمئة مع استمرار شركة الألعاب التي مقرها كيوتو في الاستفادة من القيود الصارمة لاحتواء تفشي الفيروس.

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