مخرج فيلم "أحمد نوتردام" يقترب من انتهاء مونتاجه استعدادًا للعرض

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يواصل المخرج محمود كريم حاليًا، القيام بعمليات المونتاج والمكساج المتعلقة بفيلم "أحمد نوتردام" استعدادًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة.





وتدور أحداث فيلم"أحمد نوتردام"

حول جريمة غامضة في البداية يحاول رامز جلال حلها هو وجميع أبطال الفيلم، ويقوم بتنفيذها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.



كما يجسد "رامز" دور صحفي، يقوم بتتبع عمليات القتل للعديد من السيدات، وتعمل الأجهزة الأمنية على البحث عن السفاح الخفى، الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وبعد ذلك تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بـ "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.



ويحاول رامز جذب انتباه السفاح إليه، فيلجأ للتعرف على الطبيبة تجسد دورها الفنانة غادة عادل، ويلقب نفسه باسم أحمد نوتردام، وذلك إشارة منه إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام.



ويقوم السفاح بالبحث عن أحمد نوتردام، لاسيما أنه يتشارك معه في حب شخصيته المفضلة، وبعد ذلك يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويعرف منه سبب قتله للسيدات فى منزله، ويتضح أن خالد الصاوي مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويعمل على التخلص منهن، وتتوالى الأحداث، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، غادة عادل ، والفيلم من تأليف لؤى السيد.









