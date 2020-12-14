الزمالك: سنحسم التجديد لفرجاني ساسي قريباً

تحدث عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك إبراهيم عبدالله، إن فريق الكرة في القلعة البيضاء أغلق كل شئ حوله، من أجل الحفاظ على استقراره وعدم المساس به.









وصرح إبراهيم عبد الله، خلال مؤتمر اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: لجنة الكرة تعمل بقوة في الوقت الراهن، وسنحسم التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.









وأشار: لن تتدخل وزارة الشباب والرياضة في الأمور المالية، واللجنة هي المسؤولة عن ذلك، لاعبي الزمالك الذين أبدوا رغبة في التجديد والاستمرار بقلعة ميت عقبة سنجدد عقودهم.









وأضاف: لا يوجد سقف في التعاقدات، القصة كلها مفاوضات وسعر السوق ، الفريق مغلق عليه إنهم لاعبين محترفين بمعنى الكلمة.









وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك عقد مؤتمراً صحفياً داخل مقر النادي بميت عقبة، للكشف عن العديد من الأمور الخاصة بالنادي، والحديث في أمور عديدة مثل: جلستهم مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الكشف عن الموقف المالي الحالي للنادي، خاصة أن الوزير طالبهم بعدم الكشف عن تفاصيل الجلسة إلا من خلال المؤتمر الصحفي.









وعلي جانب آخر كشف المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن فريق الكرة الأول أهم أولويات اللجنة منذ اللحظة الأولى، مشدداً على أنه تم توفير المستحقات المالية، وجاري تجهيز إجراءات تعديل وتجديد عقود اللاعبين، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.









واتم هشام علي هامش مؤتمر اللجنة: مفيش لاعب هيمشي من الزمالك، وسيتم التجديد للجميع ولجنة الكرة تعمل بقوة، الشركة الراعية وفرت أموال، اطمئنوا طلبات فريق الكرة مجابة، ولن يرحل لاعب عنا، وسيتم التجديد للجميع.



