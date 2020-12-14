الطالع الفلكي الإثنين 14/12/2020..فُرصَة للقَمَر!









*يُولد الهلال الجديد فى السّادسة و16 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 5 كهيك قبطى ، 14 كانُون أوّل رُومى ، 29 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - تلات تيام كتير ليه ؟ لو خلّصت أبل كده يبآ خير ، مش حتفرئ من يوم عشان متِبْآش متسربَع.(نجاح المُوجى من فيلم فى مهمة رسمية-1987)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر فى القوس إقتران الشمس فى القوس- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لتبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج القوس ، بُرج القوس يرمز للحظوظ السعيدة والأسفار للبلاد البعيدة ولمدة طويلة وأيضاً التحصل على الدرجات العلمية العليا وكلها صفات يحملها الهلال بولادته فى القوس ، لكن مع حدث كسوف كامل للشمس بسبب وقوع القمر بين الشمس والأرض والذى يبدأ فى الثالثة و33 دقيقة عصراً وتكون ذروته فى السادسة و13 دقيقة مساءً وينتهى تماماً فى الثامنة و53 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، فإن الأسفار قد تتعطل ومُناقشة الرسائل العلمية قد تتأجل ، لكن من وجهة نظر إيجابيّة فحجب أشعة الشمس/سفرك (قد) يعنى منح الفرصة للقمر الذى من المفترض يقبع فى هذا التوقيت فى منطقة الظل بالظهور على شكل عروس الأحلام التى تتسبب فى منعك من السفر لكنها تُؤسس لك أسرة قد لاتجدها فى بلاد المهجر ، تأجيل مُناقشة رسالتك العلمية (قد) يعنى إكتشافك لمعلومات إضافيّة تقبع فى الظل لكنها تظهر فى التوقيت المناسب فتثرى رسالتك العلمية بها أو تنقذ نفسك من أخطاء علمية كانت تتسبب فى حرج لك.





*(القمر فى العقرب إقتران الشمس فى العقرب- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج العقرب والذى يرمز للعاطفة بذيله الذى يرمز لإنتقال سائل من جسد لآخر ولاعيب طالما بالحلال ، ومع وجود الزهرة مع الشمس والقمر فى العقرب ترتفع نشاط العاطفة ، لكن مع حدوث كسوف الشمس (قد) تتعرقل جبهة العاطفة بشكل مُؤقت لكن هذا (قد) يكون مُفيد لكشف عيب فى عريس يتسبب فى إنقاذ عروسة من مصير فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء ، أو كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة أو ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب ، كما أنها (قد) تكون فُرصة لمعرفة عقد دفينة لاتظهر إلا بنفس ندرة كسوف الشمس وتلك العقد تتسبب فى مشاكل مزمنة يتم حلها أخيراً بحدوث الكسوف على يد زوجة ماهرة/القمر والتى تقبع عادة فى الظل كنموذج نبيلة عبيد من فيلم درب الرهبة أو ماجدة بفيلم السراب ، أو كشف الوجه الرمادى الذى يقبع فى السرّ لصديق مُنافق كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: راجع عملك أو مستنداتك ثلاث مرات قبل الإنتهاء منها أو التوقيع عليها ،ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة قد تكون سبباً فى إنقاذك من خطأ كبير.





برج الثور: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة ،إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج السّرطان: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الأسد: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج العذراء: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،ما حكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الميزان: تبتعد عن المشاكل بتحاشى الجدال ومواجهة الإستفزاز بالإبتسامة الثابتة وليست الباردة، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: الشخص الأكثر عبوساً قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.





برج القوس: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الجدى: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: بإمكانك أن تتحمّل متاعب الملل أما متاعب الخسارة فقد تتحمّلها أسرتك بأكملها فحافظ على نفسك بعيداً عن المشاريع الهلاميّة المشبوهة.





برج الحوت: تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك ، مساحة أوسع تعنى راحة وطاقة جديدة نظيفة خالية من شوائب الماضى.



