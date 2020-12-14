سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي أنه سعيد للغاية بالمشادة التي حدثت بين عمرو السولية ومحمد شريف أثناء المباراة التي حقق المارد الأحمر خلالها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على مصر المقاصة لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها عبد الحفيظ عقب المباراة أكد أنه سعيد للغاية بسبب المشادة التي حدثت بين السولية ومحمد شريف حيث تكلم الأول مع الثاني في أهمية القيام بالمساندة الدفاعية.









وواصل: " يكشف هذا وجود قائد في الملعب يقوم بتوجيه اللاعبين بضرورة الرجوع من أجل العودة والإلتحام بصورة مميزة وكل هذا يصب في مصلحة الفريق".



