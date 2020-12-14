الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة عدم الاستقرار في الطقس (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار، بدأت منذ الأمس ومستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاض ملحوظ مقارنة بالأمس، وهو ما يعتبر مؤشر لتغير الكتلة الهوائية التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن وجود نشاط للرياح.

وأضاف أن يومي الثلاثاء والأربعاء هما ذروة موجة الطقس السيىء من حيث سقوط الأمطار، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية ستشهد أمطار متوسطة الشدة اليوم، وستزاد غزارة الأمطار خلال اليومين القادمين.

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