محافظ الفيوم يؤكد التصدي بكل حسم لأي مستشفى يغالي في أسعار علاج "كورونا"

محافظ الفيوم يؤكد التصدي بكل حسم لأي مستشفى يغالي في أسعار علاج "كورونا"
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
ريهام على
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"الأنصاري" يؤكد على إلتزام كافة الفرق الطبية بالاجراءات الاحترازية والوقائية
شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بعدم المغالاة فى الأسعار الخاصة بتقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، والإلتزام بالأسعار التى قررتها وزارة الصحة، لعدم إرهاق المرضى واستنزافهم ماديًا، لافتًا إلى ضرورة الإلتزام بــ"ميثاق العمل" وعدم الخروج عن تسعيرة وزارة الصحة، أو سوء معاملة المرضى.
وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم التصدي بكل قوة لأي مستشفى تُغالي فى أسعار علاج مرضى "كورونا"، لافتًا أنه في حالة ورود أي شكاوى من المواطنين في هذا الصدد، سيتم فحصها بمعرفة مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحافظة، وفي حالة ثبوت صحة الشكوى سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مساء أمس، مع جميع مسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، والدكتور رامي منير مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ضمن اللقاءات الدورية التى يتم عقدها إستعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع، أكد على مسئولي المستشفيات، ضرورة إلتزام الفرق الطبية بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم الجيش الأبيض الذي تحمل المسئولية وتصدي للفيروس فى موجته الأولى.
وكشف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد أيضًا على مسئولي المستشفيات الخاصة، ضرورة الإلتزام ببنود التعاقد المبرمة مع التأمين الصحي، الخاصة بعلاج المرضى الذين تشملهم مظلة التأمين الصحي، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية زائدة، خاصة بعد أن تم رصد عددًا من شكاوي المرضي الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، وذلك تخفيفًا على المواطنين ومراعاةً لظروفهم المعيشية.
كما وجه "الأنصاري" وكيل وزارة الصحة، بحصر كافة الأماكن التي يتم تجهيزها بالمستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى "كورونا" وكذلك عدد الأسرّة لاستخدامها فى حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة لا قدر الله.
وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لمطالب مسئولي المستشفيات الخاصة، والتي تمثلت فى تخفيض قيمة "النفايات الطبية"، وفي هذا الصدد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، ببحث إمكانية تخفيض مقابل جمع "النفايات الطبية" من المستشفيات الخاصة خلال الــ3 شهور القادمة، خاصة المستشفيات التى ستستقبل مرضى "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.