أداء مؤشرات البورصات العربية..افتتحية خضراء في بداية التعاملات اليوم الاثنين

افتتحت معظم البورصات الخليجية تعاملات اليوم الاثنين، على صعود جماعي لمؤشراتها الرئيسية، وسط تفاؤل بتحسن أسعار النفط مع توصل للقاح فيروس كورونا، وبدء توزيعه عالميا.

وتستعرض بوابة "الفجر" من خلال التقرير التالي أداء البورصات العربية عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين 14-12-2020 :

البورصة السعودية:

صعد مؤشر البورصة السعودية الرئيسي" تاسي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستويات 8647.73 نقطة، كما صعد مؤشر" إم تي 30" الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة مدرجة في السوق بنسبة 0.05% ليصل إلى 1152.49 نقطة.

البورصة الإماراتية:

صعود مؤشرات البورصات الإماراتية في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.16% ليصل إلى مستويات 5148.741 نقطة، كما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.36% إلى مستوى 2555.87 نقطة.

البورصة الكويتية :

ارتفع مؤشر البورصة الكويتية في بداية تعاملات اليوم 0.29% ليصل إلى مستوى 4543.06 نقطة.