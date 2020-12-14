لهذا السبب.. حنان مطاوع تعتذر عن المشاركة فى مسلسل "عش الدبابير"

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قامت الفنانة حنان مطاوع بالإعتذار عن المشاركة في مسلسل "عش الدبابير"، الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، وذلك بعد تعاقدها منذ فترة على العمل، وذلك بسبب عدم قدرتها على التنسيق بينه وبين ومسلسلها الجديد "ورد"، وخاصة أن المسلسل سيتم تصوير أحداثه في بيروت.





ويُعد مسلسل "ورد" حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة الأولى لها، وهو بطولة نضال الشافعي، مي كساب، هادي الجيار، عايدة رياض، محمد لطفي، سارة الشامي، تيام مصطفي قمر، أحمد صيام، مي كساب، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.



وفي سياق آخر، عُرض لحنان مطاوع مؤخرًا حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا"، وشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى .





