محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، وذلك لافتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنها؛ افتتاح مصنع سيدي سالم بعد تطويره لتدوير المخلفات.



وكذلك وضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، بالإضافة إلي متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني والمحافظة وجامعة كفر الشيخ للتعاون فى المجالات البيئية والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وذلك استكمالًا لمبادرة " اتحضر للأخضر " التى تم تنفيذها فى الجامعة.



وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

