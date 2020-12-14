محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، وذلك لافتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنها؛ افتتاح مصنع سيدي سالم بعد تطويره لتدوير المخلفات.

وكذلك وضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، بالإضافة إلي متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني والمحافظة وجامعة كفر الشيخ للتعاون فى المجالات البيئية والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وذلك استكمالًا لمبادرة " اتحضر للأخضر " التى تم تنفيذها فى الجامعة.

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات البرنامج الوطني (صور)

أخبار تهمك

سر رفض كهربا "عرض الملايين" من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 15 ساعة

توخيل يعذب كيليان مبابي

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ أقل من ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ أقل من ساعة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

10:01 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان