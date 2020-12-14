ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

تمكن الدولي الإسباني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من قيادة فريقه لفوز مهم على ليفانتي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.









وقالت شبكة " سبورت مدياست " أن ميسي بهدفه في شباك نادي ليفانتي وصل إلى الهدف رقم 642 بقميص برشلونة في جميع المسابقات.









وأضافت أن ميسي بذلك، عادل رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف 642 بقميص سانتوس البرازيلي، والذي حمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص فريق واحد.









وكان بيليه قد حقق هذا الرقم في الفترة من 1965 عندما سجل هدفه الأول أمام كورينثيانز، إلى 1974 عندما سجل هدفه الأخير مع الفريق البرازيلي.



