أرقام ستيفانو بيولي مع ميلان

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وقع فريق ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بارما، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، بنتيجة 2-2.


ميلان يقوده المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي صاحب الـ55 عاما، الذي تولى مهمة تدريب الفريق في أكتوبر عام 2019.


وقاد بيولي فريق ميلان في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، في 40 مباراة، فاز في 22 مباراة، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 12 آخرين.


ونجح فريقه تحت قيادته في تسجيل 77 هدف، ودخل مرماه 47 آخرين في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.


أما في بطولة اليوروباليج، خاض 8 مباريات، فاز في 7 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، ونجح فريقه في تسجيل 18 هدفا، ودخل مرماه 12 آخرين.


وفي الأخير كأس إيطاليا، حيث لعب 4 مباريات، فاز في لقائين، وتعادل في مثلهما، وودع البطولة من نصف النهائي أمام يوفينتوس، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.


جدير بالذكر أن فريق ميلان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 27 نقطة.

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