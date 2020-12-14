279 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية البرازيلية، نحو 280 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 279 وفاة و21825 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 686 وفاة و43900 إصابة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و901952 إصابة مؤكدة منها 181402 حالة وفاة وخمسة ملايين و982953 حالة شفاء.

وكانت البرازيل تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.