279 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في البرازيل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية البرازيلية، نحو 280 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

                                                    

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 279 وفاة و21825 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 686 وفاة و43900 إصابة في اليوم السابق.

 

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في البرازيل منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و901952 إصابة مؤكدة منها 181402 حالة وفاة وخمسة ملايين و982953 حالة شفاء.

 

وكانت البرازيل تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا 21 الف اصابة

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

سر رفض كهربا "عرض الملايين" من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 21 ساعة

توخيل يعذب كيليان مبابي

منذ ساعتين

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ أقل من ساعة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

900 وفاة بكورونا خلال يوم في البرازيل

روسيا تسجل 6615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

تسجيل 309 وفيات و10220 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

10:01 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان