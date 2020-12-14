تفاصيل شخصية رانيا يوسف في مسلسل "اللعبة 2"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تقوم الفنانة رانيا يوسف حاليًا بتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، وتجسد
خلال الأحداث دور سيدة متزوجة من شيكو وتدخل في صراعات مع زوجته الأولى ميرنا جميل، ولكن بشكل كوميدي.

مسلسل "اللعبة 2"بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، أشرف على كتابته فادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.

وفي سياق آخر، يعرض لرانيا يوسف حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، بطولة أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى واخراج تامر فرج.

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