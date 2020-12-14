أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين تستقر وسط توقعات نحو الهبوط

حقتت اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين استقرار بعد ارتفاعات شهدتها على مدار الأيام الماضية اعدتها من جديد لفوق مستويات 800 جنيه لسعر جرام عيار 21 الأكثر انتشار في مصر .

أسعار "الذهب" اليوم الاثنين 14-12-2020:

أفتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم الاثنين على استقرار سعري، حيث سجل ، سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيهات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 688 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 917 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيهًا.

الذهب العالمي يخسر 7 دولارت :

وفي أسواق الذهب العالمية افتتحت اسعار الذهب تعاملاتها على تراجعات، إذا انخفضت العقود الأجلة بنسبة 0.41% خاسرة أكثر من سبعة دولارت لتصل إلى 1835.65 دولار للاوقية، ما يدفع إلى انخفاضه في اسواق الذهب المصرية خلال وقت لاحق من اليوم.