وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار غلق المدارس قرار دولة، وليس استفتاء، ويتم إتخاذه بناءا على تقارير من المديريات التعليمية في كل محافظة، حيث أن قرار الإغلاق لا يجب أن يكون من الأمور التي يتم تداولها على "السوشيال ميديا".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يجب التحدث عن إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، وعندما يتم إتخاذ قرار من هذا الشأن سيتم تطبيقه، معلقا: "مفيش مدارس أخدت إذن بالغلق من الوزارة"، مطالبا أي شخص يعرف مدرسة إتخذت قرار بالغلق بشكل انفرادي يبلغ الوزارة عنها.

وأضاف، "المنهج التعليمي لازم يكتمل، وإحنا الخسرانين لو أعدنا في البيت"، منوها بأن نظام المنازل متاح لمن يريد، ولن يتم اللجوء إلى الأبحاث للتقييم، متابعا: "لا نغلق المدارس ونترك الكافيهات والسينمات".

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شهد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل في تخصصات دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة، والذى أُقيم بالمجمع التكنولوجي المتكامل بدمو بالفيوم.

حضر الاحتفال الدكتور عماد الزهري، مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بالإنابة عن الدكتور أحمد حسنى الحيوى، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والسيد ماورو دى فيليبو، ممثلًا عن إقليم إميليا رومانيا الايطالي الشريك التعليمي لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، والمهندس طة البنا، مدير عام التعليم الفني بالفيوم.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى باللغتين العربية والإيطالية، وتضمن عرض فيديو توثيقي للورش ومراحل تدريب الطلاب بالمجمع خلال سنوات الدراسة، كما تم تسليم شهادات التخرج لعدد 131 طالب وطالب من خريجي دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات في تخصصي الكهرباء والميكانيكا، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والكلية التكنولوجية المتقدمة تخصص تكنولوجيا الألية الصناعية، وتم تسليم المتميزين منهم شهادات التقدير، فضلًا عن تكريم الشركات والمصانع التي استضافت التدريب الميدانى للطلاب.

وقدّم وكيل الوزارة التهنئة للخريجين الجدد بعد تأهيلهم لسوق العمل الذي يتواكب مع المعايير العالمية، متمنيًا لهم حياة عملية ناجحة، مؤكدًا أن تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية بالمدارس التقنية يتيح فرصًا أكبر للشباب في مجالات العمل المختلفة، معربًا عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات على جهودهم في توفير الدعم اللازم لأبناءهم حتى تخرجهم.

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