اليوم .. دكرنس يلاقى منية النصر وديا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يلتقى الفريق الأول لنادى دكرنس اليوم بنظيره بنادى منية النصر أحد أندية القسم الرابع بالدقهلية استعدادا لمباراة الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة لدورى القسم الثانى أمام بيلا والمقررة السبت المقبل والتى من الممكن نقلها لملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى بسبب عدم حصول نادى بيلا على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة على ملعبه.

ويسعى مصطفى عبده المدير الفنى لفريق دكرنس للإستفادة من ودية اليوم بشكل جيد من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين وعلاج الأخطاء والسلبيات من أجل تصحيح مسار الفريق والذى حصد نقطتين فقط خلال ثلاث مباريات خاضها بالمجموعة الثالثة.

وكان دكرنس قد تعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام سبورتنج الخميس الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن بنقطتين.

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