موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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انتقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رباعي هجوم الفريق وأدائهم خلال مواجهة مصر المقاصة في أولى جولات الدوري المصري.


وأوضح موسيماني ان الفوز بثلاثية لا يعكس أداء الفريقين، مؤكدًا أن الأهلي أهدر فوزًا كبيرًا كان في المتناول بأكبر عدد ممكن من الأهداف.


وقال موسيماني: "لم نستغل الفرص الكثيرة التي سنحت لنا، وإلا كنا حققنا انتصارًا كبيرًا.. درسنا المقاصة جيدًا وشاهدنا مباراة ودية خاضها قبل بدء الدوري وعلمنا أن مدربهم يلعب بأسلوب بناء اللعب من الخلف لذا لعبنا نحن بالضغط لاستخلاص الكرة وهذا ما حدث في الدقائق الأولى من اللقاء".


وأضاف موسيماني: "الرباعي الهجومي في الأهلي لم يتحرك جيدًا في المنظومة الهجومية، سنجلس مع محلل الأداء وندرس الفرص التي ضاعت والمواقف الهجومية للاعبين جيدًا لتفادي تلك الأخطاء مستقبلًا".

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