هل الجيش يتدخل في العملية التعليمية.. وزير التعليم يرد (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استغربه من ما تروجه القنوات المعادية لمصر، بشأن أن الجيش المصري متدخل في التعليم، قائلا: "أول مرة أسمع المعلومة دي، لو القنوات المعادية مهتمة بينا للدرجادي.. فده دليل على أن التعليم ناجح".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الجيش المصري مؤسسة عظيمة، ليس لها علاقة بالتعليم، ولن تضيع دقيقة في هذا، ولا صحة لما يتردد من قريب أو بعيد، متسائلا: "عندما تكون القنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم في مصر نمشي ورائهم ولا نثبتلهم أننا نستطع الاستمرار.

وأضاف، "حرام ولادنا يخسروا سنة دراسية من عمرنا.. في ناس بتحارب من أجل إيقاف عجلة التعليم المصري".

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شهد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل في تخصصات دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة، والذى أُقيم بالمجمع التكنولوجي المتكامل بدمو بالفيوم.

حضر الاحتفال الدكتور عماد الزهري، مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بالإنابة عن الدكتور أحمد حسنى الحيوى، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والسيد ماورو دى فيليبو، ممثلًا عن إقليم إميليا رومانيا الايطالي الشريك التعليمي لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، والمهندس طة البنا، مدير عام التعليم الفني بالفيوم.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى باللغتين العربية والإيطالية، وتضمن عرض فيديو توثيقي للورش ومراحل تدريب الطلاب بالمجمع خلال سنوات الدراسة، كما تم تسليم شهادات التخرج لعدد 131 طالب وطالب من خريجي دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات في تخصصي الكهرباء والميكانيكا، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والكلية التكنولوجية المتقدمة تخصص تكنولوجيا الألية الصناعية، وتم تسليم المتميزين منهم شهادات التقدير، فضلًا عن تكريم الشركات والمصانع التي استضافت التدريب الميدانى للطلاب.

وقدّم وكيل الوزارة التهنئة للخريجين الجدد بعد تأهيلهم لسوق العمل الذي يتواكب مع المعايير العالمية، متمنيًا لهم حياة عملية ناجحة، مؤكدًا أن تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية بالمدارس التقنية يتيح فرصًا أكبر للشباب في مجالات العمل المختلفة، معربًا عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات على جهودهم في توفير الدعم اللازم لأبناءهم حتى تخرجهم.

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