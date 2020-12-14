ميلان ينفرد برقم مميز في الدوريات الخمسة الكبرى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي برقم مميز بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى وذلك بعد تعادله يوم أمس أمام بارما بهدفين لكلاً منهما.


وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح ميلان الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى منذ الإغلاق الأول ( مارس - أبريل)، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن.


وكان أتلتيكو مدريد يشترك مع ميلان في هذا الرقم، قبل مباراته أمام ريال مدريد، أول أمس السبت، في الديربي، والهزيمة بهدفين دون رد.

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