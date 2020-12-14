أرتيتا يتجمل في تراجع أرسنال

سقط فريق أرسنال للمرة الرابعة في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي، عندما تعثر 0-1 على أرضه أمام بيرنلي، ورغم أنه يتقدم بخمس نقاط فقط على منطقة الهبوط، فإن المدرب مايكل أرتيتا لا يشعر بالذعر.





قال أرتيتا: "لن أقول إننا نشعر بالذعر، أتابع في التدريب طريقة المحاولة والطاقة المبذولة، في المعتاد الفريق الذي يعاني لا يمكن أن يقدم ما نقدمه، وما قدمناه أمام توتنهام هوتسبير، لكننا خسرنا المباراة، منحنا المنافس الفرصة ونجح في التسجيل، وفي هذا المستوى يتعلق الأمر فقط بالفوز بالمباريات".





وأشار مدافع آرسنال، كيران تيرني، إلى أن اللاعبين خذلوا أرتيتا.





وأضاف: "لا نظهر للمدرب ما نستطيع فعله ومدى ثقتنا فيه، في كل مباراة تكون هناك مؤشرات على أننا نتحسن قليلاً، لكن هذا يبقى غير كاف".