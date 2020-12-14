فريق بحثى ينتهى من عمليات رصد ومتابعة سلوك أسماك القرش بمرسى علم

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انتهي فريق بحثي علمي من 6 باحثين متخصصين من معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة وجهاز المحميات الطبيعية و4 من قائدي اللنشات ومرشدي الغوص من اعمال الرصد والمتابعة لسلوك أسماك القرش بمنطقة شعاب الفنستون بمرسي علم التي شهدت هجوم سمكة قرش على سائحة المانية وإصابتها في كتفها.





وتمكن الفريق العلمي من رصد العشرات من أسماك القرش خاصة القرش المحيطي وتسجيل سلوكهم وأحجامهم وحجم التجمعات للقروش بتلك المناطق وبخاصة القروش من نوع Oceanic white tip shark وسلوكياته ودراسة كافة الأنشطة بالمنطقة والتعرف على عدد الغطاسين الذين تستقبلها المنطقة يوميا.





والمقرر الانتهاء من اعداد التقرير التفصيلي عن اعمال الرصد التي تم والتوصيات الصادرة عن الفريق العلمي المتخصص خلال ايام ورفع نسخة من التقرير الفني والتوصيات لوزيري التعليم العالي والبيئة ومحافظ البحر الاحمر ورئيس معهد علوم البحار والمصايد.



كانت سمكة قرش هاجمت أحد الغواصين الأجانب، ألماني الجنسية، وسيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تقوم بممارسة رياضة الغوص في موقع الغوص المسمى الفيستون، وكانت في رحلة غوص بمرافقة 4 أشخاص، بالإضافة إلى المرشد، وأثناء العودة قام بمهاجمة أحد أفراد المجموعة، حيث تمكن من عضها في كتفها الأيسر وتمكن مرشد الغوص من سحب السيدة إلى اتجاه القارب، واعترض حركة سمكة القرش لمرتين على التوالي حتى تمكن باقي المجموعة من الصعود على القارب.