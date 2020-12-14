الفرعون المصري.. حكاية 225 هدفا في تاريخ محمد صلاح

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
Advertisements
واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر كتابة التاريخ خلال مشواره الاحترافي في أوروبا، بعدما سجل هدفًا وقاد الريدز للتعادل مع فولهام 1 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بالموسم الحالي 2020 / 2021.

ورفع "صلاح" رصيد أهدافه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال 3 مواسم إلى 85 هدفًا ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل 84 هدفًا فقط مع مانشستر يونايتد ولكن سجلها الأخير خلال 7 مواسم بالبريميرليج.

ويعد هدف محمد صلاح في شباك فولهام هو الهدف رقم 225 له خلال مشواره الكروي سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعب لها في مختلف البطولات.. وجاءت أهدافه كالتالي:-

- ليفربول 107 هدفًا.
- روما الإيطالي 34 هدفًا.
- بازل السويسري 20 هدفًا.
- المقاولون العرب 12 هدفًا.
- فيورنتينا الإيطالي 9 أهداف.
- تشيلسي الإنجليزي هدفان 
- منتخب مصر 41 هدفًا.

ونجح "صلاح" في تسجيل 85 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي (83 مع ليفربول – هدفين مع تشيلسي)، بينما سجل 35 هدفًا بالدوري الإيطالي (29 مع روما – 6 مع فيورنتينا)، وسجل 9 أهداف مع بازل بالدوري السويسري، وسجل 11 هدفًا مع المقاولون العرب بالدوري المصري.

وسجل نجم منتخب الفراعنة هدف وحيد بكأس الاتحاد الإنجليزي بقميص ليفربول، بينما سجل 4 أهداف بكأس إيطاليا (هدفين مع روما – هدفين مع فيورنتينا)، وسجل 4 أهداف مع بازل بكأس سويسرا، وهدف مع المقاولون بكأس مصر.

أما في بطولات أوروبا، نجح "صلاح" في إحراز 5 أهداف بالدوري الأوروبي (2 مع بازل – 2 مع روما – 1 مع فيورنتينا)، بينما سجل 4 أهداف في تصفيات دوري أبطال أوروبا (3 مع بازل – 1 مع ليفربول)، وسجل 25 هدفًا في بطولة دوري الأبطال (22 هدف مع ليفربول – 2 مع بازل – 1 مع روما).

وجاءت أهداف محمد صلاح الـ41 مع منتخب مصر بواقع (14 هدف في تصفيات أمم إفريقيا – 4 أهداف في بطولة أمم إفريقيا – 11 هدف في تصفيات كأس العالم – هدفين بكأس العالم – 10 أهداف في المباريات الودية).

الجدير بالذكر أن محمد صلاح حصد 8 بطولات خلال مشواره الكروي (2 دوري إنجليزي – 2 دوري سويسري – 1 كأس الرابطة الإنجليزي – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس العالم للأندية – 1 كأس السوبر الأوروبي)، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج في موسمين متتاليين 2017 / 2018، 2018 / 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح محمد صلاح ليفربول اهداف محمد صلاح

أخبار تهمك

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مثيرة من نجم المقاصة عقب الخسارة على يد الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

ظهير برشلونة: لا نهتم بريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

توخيل يعذب كيليان مبابي

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 5 ساعات

المرشحون لمواجهة ليفربول فى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

سر رفض كهربا "عرض الملايين" من بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ27.. مسيرة ناجحة لمحمد صلاح حتى الصعود للقمة

في عيد ميلاده.. 20 حكاية حولت محمد صلاح إلى "أيقونة" المصريين

بالأرقام.. ماذا يفعل محمد صلاح ضد أندية مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

محمد صلاح يضيء في سماء أوروبا.. هل أصبح الفرعون أفضل محترف عربي؟

حكاية 200 هدف في مسيرة "الملك المصري" محمد صلاح بملاعب الساحرة المستديرة

الأرقام تُجيب.. أيهما أفضل لريال مدريد محمد صلاح أم كيليان مبابي؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان