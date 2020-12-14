الفرعون المصري.. حكاية 225 هدفا في تاريخ محمد صلاح

واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر كتابة التاريخ خلال مشواره الاحترافي في أوروبا، بعدما سجل هدفًا وقاد الريدز للتعادل مع فولهام 1 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بالموسم الحالي 2020 / 2021.





ورفع "صلاح" رصيد أهدافه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال 3 مواسم إلى 85 هدفًا ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل 84 هدفًا فقط مع مانشستر يونايتد ولكن سجلها الأخير خلال 7 مواسم بالبريميرليج.





ويعد هدف محمد صلاح في شباك فولهام هو الهدف رقم 225 له خلال مشواره الكروي سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعب لها في مختلف البطولات.. وجاءت أهدافه كالتالي:-





- ليفربول 107 هدفًا.

- روما الإيطالي 34 هدفًا.

- بازل السويسري 20 هدفًا.

- المقاولون العرب 12 هدفًا.

- فيورنتينا الإيطالي 9 أهداف.

- تشيلسي الإنجليزي هدفان

- منتخب مصر 41 هدفًا.





ونجح "صلاح" في تسجيل 85 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي (83 مع ليفربول – هدفين مع تشيلسي)، بينما سجل 35 هدفًا بالدوري الإيطالي (29 مع روما – 6 مع فيورنتينا)، وسجل 9 أهداف مع بازل بالدوري السويسري، وسجل 11 هدفًا مع المقاولون العرب بالدوري المصري.





وسجل نجم منتخب الفراعنة هدف وحيد بكأس الاتحاد الإنجليزي بقميص ليفربول، بينما سجل 4 أهداف بكأس إيطاليا (هدفين مع روما – هدفين مع فيورنتينا)، وسجل 4 أهداف مع بازل بكأس سويسرا، وهدف مع المقاولون بكأس مصر.





أما في بطولات أوروبا، نجح "صلاح" في إحراز 5 أهداف بالدوري الأوروبي (2 مع بازل – 2 مع روما – 1 مع فيورنتينا)، بينما سجل 4 أهداف في تصفيات دوري أبطال أوروبا (3 مع بازل – 1 مع ليفربول)، وسجل 25 هدفًا في بطولة دوري الأبطال (22 هدف مع ليفربول – 2 مع بازل – 1 مع روما).





وجاءت أهداف محمد صلاح الـ41 مع منتخب مصر بواقع (14 هدف في تصفيات أمم إفريقيا – 4 أهداف في بطولة أمم إفريقيا – 11 هدف في تصفيات كأس العالم – هدفين بكأس العالم – 10 أهداف في المباريات الودية).





الجدير بالذكر أن محمد صلاح حصد 8 بطولات خلال مشواره الكروي (2 دوري إنجليزي – 2 دوري سويسري – 1 كأس الرابطة الإنجليزي – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس العالم للأندية – 1 كأس السوبر الأوروبي)، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج في موسمين متتاليين 2017 / 2018، 2018 / 2019.



