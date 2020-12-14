سر رفض كهربا "عرض الملايين" من بيراميدز

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي عن أنه رفض عرضًا من بيراميدز بعد عودته من النادي البرتغالي قبل الانضمام للقلعة الحمراء.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: "اتفقت مع بيراميدز على كل شيء لكن مكالمة أمير توفيق أنهت كل شيء للأهلي.. بيراميدز إدارة محترفة ومحترمة، وتم الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية والمالية، لكن فور حديث أمير توفيق معي تم انتهاء الأمر مع إدارة الفريق السماوي وأبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي واحترموا ذلك".

وأضاف: "كنت سأتقاضي مبلغ أكبر من المبلغ الذي أتقاضاه في النادي الأهلي بأضعاف كثيرة، لكن تيشيرت الأهلي أموال في حد ذاته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود كهربا كهربا النادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

عيادة طبيب الغلابة تفتح أبوابها من جديد.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريحات مثيرة من نجم المقاصة عقب الخسارة على يد الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

المرشحون لمواجهة ليفربول فى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

توخيل يعذب كيليان مبابي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

"لجنة مكافحة كورونا" تكشف 4 أعراض قد تعني إصابتك بـ الفيروس

منذ 33 دقيقة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أحمد توفيق يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي الذي رفضه الزمالك

خاص - مدير التعاقدات بالأهلي يكشف كواليس صفقة انضمام قفشة للقلعة الحمراء

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

مفاوضات الأهلي وأحمد فتحي تصل لطريق مسدود .. كلمة السر 26 مليون جنيه

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 23/ 4 / 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان