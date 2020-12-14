سر رفض كهربا "عرض الملايين" من بيراميدز

كشف محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي عن أنه رفض عرضًا من بيراميدز بعد عودته من النادي البرتغالي قبل الانضمام للقلعة الحمراء.





وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: "اتفقت مع بيراميدز على كل شيء لكن مكالمة أمير توفيق أنهت كل شيء للأهلي.. بيراميدز إدارة محترفة ومحترمة، وتم الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية والمالية، لكن فور حديث أمير توفيق معي تم انتهاء الأمر مع إدارة الفريق السماوي وأبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي واحترموا ذلك".





وأضاف: "كنت سأتقاضي مبلغ أكبر من المبلغ الذي أتقاضاه في النادي الأهلي بأضعاف كثيرة، لكن تيشيرت الأهلي أموال في حد ذاته".



