الزمالك يعلن مفاجأة سارة بشأن تجديد عقد نجمه

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أمل الحلفاوي
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يسعي نادي الزمالك للإبقاء على الدولي التونسي فرجاني ساسي ليظل مع الفريق لسنوات قادمة خاصة انه أحد العناصر الأساسية فى الفريق.

وقال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، إن النسخة الجارية من الدوري بدأت بشكل قوي للغاية. 

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة المقاولون العرب كانت صعبة لأنها جاءت بعد الإخفاق الأفريقي وبعد الإخفاق في كأس مصر والخصم كان صعب ولكن الثلاث نقاط مهمة للغاية".

وتطرق أشرف قاسم في حديثه إلى ملف تجديد فرجاني ساسي: "الكابتن أيمن يونس عقد جلسة مع فرجاني ساسي ووكيل أعماله واتفقوا إلى صيغة للتجديد".

وأتم: "فرجاني ساسي جدد مع الزمالك في جلسة أيمن يونس شفويًا والتجديد الرسمي بعد انهاء بعد البنود البسيطة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".



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