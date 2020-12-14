نجم الأهلي السابق: محمد شريف أفضل بكثير من مروان محسن

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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أكد سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن حالة محمد شريف أفضل من مروان محسن وصلاح محسن.

وقال كمونة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حالة محمد شريف أفضل من مروان وصلاح محسن، لذلك بدأ موسيماني يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب".

وأكمل: "عودة محمد شريف مكسب كبير للأهلي الفترة المقبلة، لأنه لاعب هداف ويعرف كيف يصل للمرمى من أقصر الطرق".

وتابع: "بدر بانون صفقة ناجحة للأهلي ويحتاج لمباراتين حتى ينسجم مع الفريق".

وأتم: "بانون يمتاز بقدرته على بداية الهجمة من الخلف، بانون يتفوق على مدافعي الأهلي بقدراته على بناء الهجمات".



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