الهند تسجل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 9.8 مليون إصابة.

وأعلنت الصحة الهندية، تسجيل 27071 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9,884,100، كما تم تسجيل 336 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 355143".

وأكدت وزارة الصحة الهندية، تعافي 30695 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجل أكبر عدد من المصابين بالفيروس بالهند، في ولايات ماهاراشترا (1,880,416) وكارناتاكا (901410) وأندرا براديش( 875 531).

وتعتبر الهند ثاني أكثر الدول في العالم بعدد المصابين بالفيروس، بعد الولايات المتحدة. وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (بعد الولايات المتحدة والبرازيل).