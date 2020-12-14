تصريحات مثيرة من نجم المقاصة عقب الخسارة على يد الأهلي





أكد أحمد مودي مدافع نادي مصر المقاصة مدافع فريق مصر المقاصة، أن اداء الفريق في بداية الدوري امام الأهلي لم يكن سيء والفترة القادمة ستكون جيدة بالنسبة للفريق.





وأشار مودي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه يجيد طريقة لعب إيهاب جلال في المباريات، مؤكدا أن الفريق لم يخوض فترة اعداد وتجمع منذ 10 ايام فقط.





وتابع أن وسط ملعب مصر المقاصة تغير بالكامل عن الموسم الماضي واللاعبين لم يتأقلموا على طريقة اللعب.





وأضاف أن الهدف الثاني الذي احرزه الأهلي عن طريق كهربا، محمد مجدي قفشة تحدث من خلفي وقال " سيبها " فتوقعت انه زميلي وتفاجأت بأن إبراهيم نور الدين حكم المباراة احتسبها هدف، على الرغم أن تم الغاء هدف لنا الموسم الماضي امام الانتاج الحربي لموقف مشابه.





وأردف أن الحكم ظلمنا باحتساب الهدف لان قفشة خدعني وتدخل في الكرة بشكل غير شرعي.





وأتم مودي حديثه أن المقابل المادي الذي طلبه المقاصة اعاق انتقال للإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وعودة إيهاب جلال جيدة للفريق خاصة وانه ليس بغريب.











