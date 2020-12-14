كومان: برشلونة استحق الفوز على ليفانتي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
كومان
كومان
وكالات
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قال رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني إن فريقه كان الأحق بالنقاط الثلاث أمام ليفانتي، وذلك على خلفية فوز البارسا بهدف دون رد أمس الأحد.

وأكد كومان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء "كانت مباراة صعبة جدا، ولكني أعتقد أننا صنعنا فرصا كثيرة في الشوط الأول، وضغطنا بشكل أكبر في الثاني".

وحول العودة للطريقة التقليدية في بداية المباراة بتواجد 3 لاعبين في الوسط، أوضح: "لجئنا لهذه الطريقة في البداية لأننا توقعنا أن يضغط علينا ليفانتي بقوة".

أما عن السبب في اللعب بثلاثة مدافعين مع نهاية المباراة بعد دخول الفرنسي صامويل أومتيتي على حساب مواطنه المهاجم أنطوان جريزمان، أجاب: "كان متبقي دقائق قليلة على نهاية المباراة، بينما وضع المنافس لاعبين أكثر في الأمام، وكان سيعتمد على الركلات الركنية. كان يجب تأمين النتيجة، لأن الفوز بالمباراة كان مهما جدا لنا".

وشدد "بالطبع البرسا مرشح للفوز بالليجا، وهناك مباريات كثيرة متبقية، وعلينا أن نثق أكثر في طريقة لعبنا، وأن نكون شرسين أمام مرمى المنافسين".

كما اعتبر كومان أن "الانتقادات الموجهة للفريق عادلة، لاسيما بعد خسارة 4 من إجمالي 5 مباريات خارج الملعب"، ولكنه اشار إلى أنهم يعملوا على "تحسين بعض الجوانب في الأداء، والفوز بالمباريات سيمنح اللاعبين ثقة أكبر في أنفسهم".

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 17 نقطة يقفز بها للمركز الثامن، مع مباراتين مؤجلتين له أمام إلتشي وأتلتيك بلباو، قد يساعد الفوز بهما على دخوله مجددا لصراع المنافسة على الصدارة.

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