شادي محمد يطالب جماهير الأهلي بدعم مروان محسن









كشف شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في الهجوم الذي يتعرض له مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة من الجماهير والاستوديهات التحليلية، بعد تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف.





وقال شادي في تصريحات صحفية لبرنامج البريمو، "الهجوم على مروان محسن غير مبرر نهائيا من الاستديوهات التحليلية، اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، لكن يحالفه سوء توفيق".





وأضاف، "مروان محسن من المهاجمين الجيدين للغاية، ويحتاج لدعم كبير خلال الفترة المقبلة، حتى يستعيد مستواه المعهود".





جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام مصر المقاصة، مساء أمس الأحد، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.











