المرشحون لمواجهة ليفربول فى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تقام ظهر اليوم الاثنين قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا فى سويسرا بعد نهاية دور المجموعات لهذا الموسم.

وضمن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فى دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الأول فى مجموعته.

ومن المتوقع أن يلاقي نادي ليفربول:

لايبزيج الألماني.
اشبيلية الاسباني.
بورتو البرتغالي.
لاتسيو الإيطالي.
بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
أتلتكو مدريد الإسباني.
برشلونة الاسباني.

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