وفاة فنان شهير عن يناهز 86 عاما





فقدت الساحة الفنية والثقافية في روسيا، الممثل المشهور، فالينتين غافت، عن عمر ناهز 86 عاما.





نجح غافت من خلال أعماله المتنوعة في السيمنا والمسرح في أن يترك انطباعا دائما في ذاكرة أجيال من الجمهور، حتى لدى الجمهور الأكثر تطلبا.





وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عميق تعازيه في وفاة غافت. وتعليقا على وفاة الممثل غافت.





و قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين اعتبر وفاة غافت "خسارة كبيرة لكل المعجبين بموهبة غافت وللثقافة الروسية بأكملها".