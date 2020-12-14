يسرا اللوزي لـ"الفجر الفني": الجمهور يناديني بـ"نوارة" في الشارع بعد نجاح "بخط الأيد"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أكدت الفنانة يسرى الوزي أن تجربتها في مسلسل "بخط الأيد" كانت جميلة، وردود الأفعال كانت رائعة فالجمهور في الشارع كان ينادي بـ"نوارة".

وقالت في تصريح خاص للفجر الفني، إنها تشارك فيلم العنكبوت المرتقب عرضه خلال الأيام القادمة.

 وأشارت إلى أنها تعكف حاليًا  على قراءة فيلم ومسلسل لرمضان 2021.

يذكر ان فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.


يشار أن فيلم "العنكبوت"، كان سيطرح في هذا العام، لكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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